حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 28 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الدلو على النحو التالي:مهنيا: فترة مستقرة نوعا ما في عملك من الممكن أنك لا ترى أنك تحصل على ماتستحق أو لا تستطيع الوصول لما تريد، الفترة القادمة أفضل.عاطفيا: هناك شخص يسعى لكسب قلبك وثقتك، ولكن للأسف أنت تتعامل معه بطريقة غير لائقة لحبه، حاول أن تحدد ما تريد حتى لاتحتار وتزيد من حيرته، أما أن تكون بقربه بحب أو تبتعد حتى لا تخسر ثقته بك.صحيا: تعاني من التعب والإرهاق، وتشعر أن حالتك النفسية في أسواء حالتها، خذ استراحة محارب وأفصل عن الواقع.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.