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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير الفاتيكان بالعراق: أصبت بفيروس كورونا لكن زيارة البابا ستمضى قدما

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:53 ص
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
وكالات
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قال سفير الفاتيكان في العراق والذي يعد الشخصية الرئيسية في التخطيط لزيارة البابا فرنسيس هذا الأسبوع، إن الاختبارات أثبتت إصابته بكورونا، مؤكدا أن زيارة البابا ستمضي قدما.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال رئيس الأساقفة ميتجا ليسكوفار، الذي كان الشخصية الرئيسية في التخطيط لزيارة البابا خلال الفترة من الخامس إلى الثامن من مارس المقبل إنه والعديد من الموظفين الآخرين في السفارة في عزل ذاتي.

وأضاف ليسكوفار: "هذا لن يؤثر على برنامج البابا، الذي يجري كما هو مخطط له".

ومن المقرر أن يبدأ البابا زيارة تستغرق أربعة أيام إلى العراق يوم الجمعة للتعبير عن تضامنه مع الطائفة المسيحية التي سحقتها الحروب ومقاتلو تنظيم "داعش".

وأفاد الفاتيكان منذ الإعلان عن زيارة البابا لأول مرة في ديسمبر، بأن هذه الزيارة ستتم إذا سمح وضع فيروس كورونا في العراق بذلك.

وشهد العراق ارتفاعا في الآونة الأخيرة في إصابات "كوفيد-19" ومنعت السلطات السفر بين المحافظات.

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