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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخصيص 10 منح دراسية لطلاب درجتى الماجستير والدكتوراه بجامعة الفيوم

السبت 27/فبراير/2021 - 04:37 م
أحمد جابر شديد
أحمد جابر شديد
الفيوم - زينب علاء
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بناءً على بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة الفيوم ووزارة التضامن الاجتماعي، فقد أعلنت الجامعة أنه تم تخصيص عدد 10 منح دراسية لطلاب درجتي الماجستير والدكتوراه المقيدين بجامعة الفيوم، وذلك ضمن برنامج حاضنات الفائقين.

وقد أعلن أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن ذلك يأتي ضمن المرحلة الثانية من دعم ورعاية أبناء الجامعة الفائقين بكليات الطب والهندسة والعلوم والزراعة، حيث تم اختيار عدد 25 طالبًا وطالبة من الفائقين بالكليات المذكورة والمقيدين بالفرقة قبل النهائية ودعمهم بمكافأة شهرية مقدارها 1000 جنيه طوال العام.

وأما بالنسبة لطلبة الماجستير والدكتوراه، فقد تم الاتفاق على اختيار 10 دارسين من الكليات المذكورة بواقع 2 دارس من كل كلية ليتم دعمهم من خلال منح كل دارس مبلغ 25 ألف جنيه تسدد على دفعتين: الأولى تصرف في بداية التعاقد، والثانية تصرف بعد منح الدرجة العلمية.

إضافة إلى ذلك يمنح طالب الماجستير الفائز بالمنحة مكافأة شهرية مقدارها 1000 جنيه لمدة عام، بينما يمنح طالب الدكتوراة مكافأة شهرية مقدارها 1000 جنيه لمدة عامين.

وأشار إلى أنه يشترط في الطالب المتقدم لتلك المنحة ما يلي: ألا يكون عاملا بأي وظيفة حكومية يتقاضى عليها راتبًا من الدولة، أن تكون خطة البحث المقدمة من الدارس متوافقة مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030م.

ويتم التقدم للحصول على المنحة المذكورة من خلال الكليات المعنية، على أن يتم تشكيل لجنة عليا على مستوى الجامعة لاختيار الدارسين الفائزين.

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