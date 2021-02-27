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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مد امتحان اللغة العربية بالفيوم ساعة لسقوط السيستم

السبت 27/فبراير/2021 - 12:03 م
الامتحان الإلكتروني
الامتحان الإلكتروني
الفيوم - زينب علاء
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أكد أكرم حسني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة أعمال الامتحانات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة لضمان سلامة الطلاب.

وقال في تصريحات ل"الدستور" اليوم السبت، إن مدارس المحافظة تم تعقيمها بالكامل، ومن المقرر استمرار علميات التعقيم خلال الامتحانات بشكل يومى قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم.

وتابع أنه تم التأكيد على تواجد الزائرة الصحية لمواجهة أي حالات طارئة وتوفير حجرة عزل لأي حالات اشتباه خلال الامتحانات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

يذكر أن بدأت صباح اليوم السبت، امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي في مدارس المحافظة في مادتي اللغة العربية والأحياء.

بدأت مدارس محافظة الفيوم، اليوم السبت، أول أيام امتحان الصف الأول الثانوي، باستخدام التابلت ويؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية لمدة 3 ساعات، وشكا عدد منهم من سقوط السيستم وضعف الإنترنت.

وسادت حالة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي"الفيسبوك" بسبب امتحانات الصف الأول الثانوى بمحافظة الفيوم، وتعطل "السيستم" الخاص بنظام التابلت، وعدم تمكن الطلاب من الامتحان الإلكترونى من خلال التابلت، حتى هذه الساعات منذ الصباح.

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