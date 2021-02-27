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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس جامعة حلوان يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول

السبت 27/فبراير/2021 - 11:43 ص
الدكتور ماجد نجم
الدكتور ماجد نجم
إسراء جمال
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أجري الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية بلجان الامتحانات مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة حلوان للعام الجامعي ٢٠٢٠ ٢٠٢١ وذلك عقب انتهاء أجازة نصف العام الجامعي.

تخوض الامتحانات اليوم، كليات هندسة المطرية والفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي والتجارة والتربية والتربية الرياضية بنات والتربية الرياضية بنين والاقتصاد المنزلي والتمريض ومعهد التمريض.

وأعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان عن الانتهاء من جميع التجهيزات المتعلقة بالامتحانات وفقًا للإجراءات الاحترازية المشددة لمجابهة فيروس كورونا، وأكد أن الامتحانات تتم في مناخ منظم ودقيق يتوافق مع تعليمات وزارة الصحة لحماية الطلاب، يبدأ بقياس درجة حرارة الطالب عند بوابة الدخول مع تخصيص غرفة عزل عند بوابة الجامعة الرئيسية لتقديم ما يلزم من الخدمة الطبية للطلبة المشتبه بإصابتهم، كما قامت الجامعة من خلال الإدارة العامة للشئون الطبية بتوفير المطهرات الكحولية فى الممرات داخل المبانى، إلى جانب التأكيد على تهوية المدرجات وقاعات الامتحانات بصورة جيدة واستبعاد اللجان التى لا توجد بها أماكن تهوية كافية ووضع إعلانات وارشادات للتوعية بأساليب الوقاية.

وتابع رئيس الجامعة أنه حال ظهور أعراض على أحد من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين سيتم عزله فى غرفة مجهزة لحين اتخاذ التدابير اللازمة للمغادرة بعد استدعاء المختصين للكشف عليه وكتابة التقرير الطبى اللازم واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بالإضافة إلى المتابعة الدورية له، إلى جانب التوعية المستمرة للطلاب بعدم الحضور فى حالة وجود أية أعراض والتأكيد على ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات الكحولية، كما أكد على تعقيم صالات الامتحانات يوميا قبل دخول الطلاب للجان وبعد خروجهم بإشراف من الإدارة العامة للشئون الطبية.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تقوم بتنظيم أعمال الامتحانات على مدار ٣ فترات زمنية، ويشارك اتحاد طلاب الجامعة في عملية التنظيم وتوجيه الطلاب بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب وإدارة الأمن بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب.

وناشد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب جميع الطلاب بالحضور قبل موعد الامتحان بساعة منعا للتزاحم، كما صرح بضرورة قيام الطالب الذى يعانى من أعراض مرضية بإبلاغ إدارة الجامعة قبل مدة لاتقل عن (48) ساعة من موعد الامتحان وذلك  للعرض على لجنة خاصة، أما من يظهر عليه أعراض فى يوم الامتحان فيجب إبلاغ الطبيب الموجود عند البوابة قبل دخول الجامعة.

ودعا نائب رئيس الجامعة الطلاب إلى ضرورة إحضار جميع الأدوات الكتابية اللازمة الخاصة بهم من (أقلام - آلة حاسبة – مسطرة. إلخ ) وكذلك زجاجة المياه الخاصة بهم، والالتزام بارتداء الكمامات أثناء الوجود بالجامعة وحتى الخروج منها واستخدام المطهرات.

وتقوم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان بتشكيل مجموعات على البوابات ومبني الامتحانات والمعامل والفصول والمدرجات لتنظيم دخول الطلاب وخروجهم.

كما سيتم تنظيم بعض الأنشطة أون لاين استعدادا للفصل الدراسي الثاني تتضمن نشاطا فنيا ورياضيا وعلميا وجوالة.

كذلك أطلق اتحاد طلاب جامعة حلوان مبادرة "صحتك تهمنا" التى تتضمن عدة محاور توعوية تشمل الإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتعقيم قاعات الامتحانات والمطعم المركزي بالإضافة إلى إعداد حملات توعوية داخل الحرم الجامعي ليصبح حرما صحيا خاليا من التدخين. 

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