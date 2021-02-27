رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الميزان السبت 27 فبراير 2021

السبت 27/فبراير/2021 - 04:01 ص
برج الميزان
برج الميزان
سلمى بدر
طباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الميزان على النحو التالي:

مهنيا: مجال عملك يبدو على ما يرام، خطواتك ناجحة بشكل ملحوظ ولكن إياك والعصبية الزائدة التي تجعلك تفهم الكثير من الأمور بشكل خاطئ، اظهر أفضل ما لديك.

عاطفيا: كن مستعد لبعض الأخبار الجيدة من الحبيب، وإذا كنت عازبا فالوقت مناسب لتجد شريك حياتك المناسب لك.

صحيا: إذا خرجت من المنزل اتخذ الإجراءات الوقائية واغسل يديك جيدا حتى تتجنب أن تصاب بأي عدوى نتيجة إهمالك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

موضوعات متعلقة

طلب وتعهد.. أبرز كواليس جلسة العندليب مع لاعبي الزمالك

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

استجابة لـ«الدستور».. وزير الكهرباء يتحمل فاتورة مؤسسة مجدي يعقوب من ماله الخاص

هل دخلت مصر الموجة الثالثة من كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)

الصور

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

الأكثر قراءة

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

استجابة لـ«الدستور».. وزير الكهرباء يتحمل فاتورة مؤسسة مجدي يعقوب من ماله الخاص

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

أخصائية مناعة إيطالية: التطعيم ضد كورونا بجرعة واحدة خطأ خطير للغاية

الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة اعتدت على طفل بسبب الخلاف على التباعد الاجتماعى

مواقيت الصلاة اليوم السبت 27-2-2021

نيويورك.. امرأة ثمانينية تقتحم مخبزا بسيارتها (فيديو)

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

أمسية موسيقية إنجليزية للوتريات بمركز الفنون بالإسكندرية.. اليوم

«العمارة.. مبحث إنسانى».. ندوة جديدة على طاولة بيت المعمار المصرى

الفنانة ليلى طاهر بضيافة صالون الفن والمجتمع.. الليلة

عرض فيلم «ثلاثة ألوان.. أبيض» بمركز الجزويت الثقافى بالإسكندرية.. اليوم