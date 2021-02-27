الخارجية الروسية تعلق على عودة الدبلوماسيين من كوريا الشمالية بالقطار

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الدبلوماسيين الروس استخدموا القوارب والعربات والمروحيات لنقل المواطنين خلال أشد فترات الوباء.





وقالت «زاخاروفا» في تصريح لقناة «روسيا 1» التلفزيونية، على خلفية عودة موظفي السفارة الروسية في بيونج يانج على متن قطار: «أعاد دبلوماسيونا مواطنينا روس بواسطة قوارب وطائرات هليكوبتر وغيرها، حسنا، يتعين على الدبلوماسيين أيضًا أن يسلكوا الطريق ذاته حتى يعودوا إلى ديارهم».





ونشرت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، لقطات مصورة لمغادرة موظفي السفارة الروسية من كوريا الشمالية سيرًا على الأقدام وباستخدام القطار؛ نظرًا لأن خط السكك الحديدية بين البلدين مغلق بسبب جائحة كورونا، وأنهم اضطروا إلى عبور جزء من الطريق وهم يدفعون عربة قطار محملة بحقائبهم.





وأشارت الوزارة إلى أن 8 من موظفي السفارة الروسية في بيونج يانج وأفراد أسرهم غادروا مطار فلاديفوستوك ووصلوا إلى موسكو، وكانت أصغر مسافرة بينهم هي ابنة سكرتير السلك الدبلوماسي البالغة من العمر 3 سنوات.





وتم في العام الماضي، تنظيم حملة واسعة النطاق لنقل الروس من الخارج، وقال نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف، إنه جرى إعادة 313 ألف شخص من الخارج بجهود السياسة الخارجية والإدارات الأخرى، ونفذت أكثر من 550 رحلة من 138 دولة من العالم.