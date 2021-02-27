اليوم.. بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب صفوف النقل بالتعليم الفنى

تنطلق الامتحانات (العملية والمعملية – التحريرية)، لطلاب صفوف النقل بالتعليم الفني، بمدارس نظام السنوات الثلاث والإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج والسنوات الخمس، من اليوم السبت، وحتى يوم الخميس الموافق 11 مارس 2021.وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن يكون أداء هذه الامتحانات بنظام التبادل اليومى بين صفوف النقل بمدارس التعليم الفني.واتجهت الوزارة، إلى زيادة الفترة المخصصة لأداء هذه الامتحانات مع تخفيض الزمن المخصص لأدائها، نظرا لظروف فيروس كورونا.كما حددت الوزارة، أن يقوم الطلاب، باستكمال أداء الامتحانات العملية والمعملية الذين بدأوها قبل أجازة نصف العام، بعد انتهاء الاختبارات التحريرية وخلال الفترة من يوم السبت الموافق 27 فبراير الجارى وحتى يوم الخميس الموافق 11 مارس المقبل.وشددت الوزارة، أن يكون الزمن المخصص لكل امتحان عملي أو معملي ساعة واحدة فقط وتتنوع الأسئلة بين اختيار من متعدد والصواب والخطأ وأسئلة إعادة الترتيب مع مراعاة أن تكون ورقة أسئلة كل امتحان تحريري بورقة منفصلة.على أنه يتم أداء طلاب كل صف للامتحانات في الأيام المحددة لهم ويقتصر الحضور على هؤلاء الطلاب فقط، كما أن أداء امتحانات المواد خارج المجمع عن طريق تسليم الطالب ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بالمادة وذلك في نهاية اليوم الأول من الامتحانات المخصصة لكل صف، على أن يقوم الطالب بتسليمها بعد الإجابة عليها في بداية الأسبوع الثاني من بدء الامتحانات.