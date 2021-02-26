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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مظاهرة في جورجيا احتجاجا على اعتقال زعيم المعارضة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:11 م
مظاهرات جورجيا
مظاهرات جورجيا
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تظاهر العديد من الأشخاص في العاصمة الجورجية (تبليسي) اليوم الجمعة، احتجاجا على اعتقال رئيس الحركة الوطنية المتحدة المعارض "نيكا ميليا" في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية أنه تم اعتقال ميليا عندما اقتحمت قوات الشرطة مقر الحزب، حيث يواجه اتهامات تتعلق بالتحريض على العنف خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2019، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الجورجي جيورجي جاخاريا استقال من منصبه على خلفية اعتقال ميليا، موضحا أن هذا الأمر سيؤدي إلى تصعيد سياسي.

وأضافت القناة أن الوضع السياسي في البلاد متوتر بسبب مزاعم بوقوع عمليات تزوير في الانتخابات البرلمانية التي أجريت العام الماضي.

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