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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحفية تركية: صهر أردوغان يتولى وزارة الداخلية قريبا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:07 م
جريدة الدستور
هدير سند
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تداولت وسائل إعلام تركية، أنباء عن اختيار وزير الخزانة والمالية السابق وصهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بيرات البيرق، وزيرًا للداخلية بدلًا من الوزير الحالي سليمان صويلو.

وبحسب ما أوضحت الصحفية يشنسو تزكان توز بجريدة «خبر جلوبال»، فإن الحكومة التركية ستعمل على تغيير 5 وزراء في الفترة المقبلة، مضيفة أن رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم من ضمن المرشحين ضمن خطة الوزراء الجدد.

وكانت وكالة «رويترز» قد كشفت في وقتٍ سابق، عن احتمالية تعيين وزير الخزانة والمالية السابق، بيرات البيرق، في منصب وزير الطاقة بالحكومة التركية، وأضافت أن إعادة تعيين البيرق وزيرًا جرت مناقشته داخل حزب العدالة والتنمية، مشيرةً إلى أن بعض قيادات الحزب تركد في اختيار البيرق وزيرًا للطاقة، فيما يعتبر البعض هذا غير ممكن.

و كشف مسؤول بحزب العدالة والتنمية التركي، والأربعاء، فضّل عدم ذكر اسمه، لوكالة «رويترز»، عن احتمالية تعيين وزير الخزانة والمالية السابق، بيرات البيرق، في منصب وزير الطاقة بالحكومة التركية.

يُذكر أن حزب الشعب الجمهوري التركي، أثار من جديد، قضية اختفاء صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخزانة والمالية السابق، بيرات البيرق، وذلك بعد أن نشر الحساب الرسمي للحزب، الجمعة الماضي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو يوضح أن الصهر هرب بأموال الشعب خارج تركيا، إلا أن التعليق المصاحب للفيديو جاء غامضًا، إذ قال الحزب «سنجد الصهر غدًا في الساعة الواحدة».

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