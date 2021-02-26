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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قادة البحرين يهنئون ولي عهد السعودية بنجاح العملية الجراحية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:35 م
عاهل البحرين الملك
عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة
نيفين أشرف
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بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما بعث ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم، برقيتين تهنئة إلى كل من؛ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان.

وأعرب ولي العهد البحريني عن أصدق تهانيه بنجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي عهد المملكة العربية السعودية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان، إن الأمير محمد بن سلمان، خضع صباح الأربعاء، لعملية جراحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، مشيرًا إلى أن ولي العهد السعودي غادر المستشفى عقب إجراء العملية التي تكللت بالنجاح.

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