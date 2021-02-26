التعاون الإسلامي يدين بشدة المحاولات الحوثية لاستهداف السعودية

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم الجمعة، عن إدانة المنظمة بأشد العبارات المحاولة الإرهابية الجديدة من قبل ميليشيا الحوثي التي أطلقت طائرة دون طيار "مفخخة" بطريقة متعمدة باتجاه المدنيين في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.وجدد العثيمين التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مشددًا على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين بالمملكة.