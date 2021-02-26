مقتل 3 بهجوم لمسلحين على منزل صحفي غرب أفغانستان

ذكرت مصادر، اليوم الجمعة، أن 3 أشخاص على الأقل قُتِلوا وأصيب 5 آخرون في هجوم شنه مسلحون مجهولون على منزل صحفي في إقليم جور غرب أفغانستان، طبقًا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.ويخص المنزل، الذي تعرض لهجوم من قبل المسلحين صحفي وناشط ورئيس سابق بإذاعة "صدى الجور" يدعى بسم الله عادل، الذي قتل في هجوم من قبل رجال مسلحين في اليوم الأول من هذا العام.وزعم لال جول، شقيق عادل أن طالبان نفذت الهجوم، ونفى المتحدث باسم طالبان، قاري أحمد يوسف تورط حركته في الحادث.