ضبط 10 أشخاص في مشاجرة بـ«المولوتوف» بين عائلتين بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الخميس، من السيطرة على مشاجرة بالمولوتوف بين عائلتين بقرية الرئيسية، التابعة لمركز نجع حمادي، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بنشوب مشاجرة بالمولوتوف بين عائلتي الغزازلة والحساسنة بقرية الرئيسية، بسبب خلافات سابقة بينهما.وفي سياق متصل فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، كردونا أمنيا بين العائلتين في القرية لمنع تجدد الاشتباكات من جديد.وأسفرت الاشتباكات عن إصابات خفيفة لبعض الأشخاص من العائلتين، واشتعال النيران في حوش مواشي، تم السيطرة على المشاجرة وضبط 10 متهمين من الطرفين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.‏