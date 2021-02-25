بن راشد: الإمارات بالمرتبة 17 عالميًا في مؤشر القوة الناعمة

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الإمارات جاءت في المرتبة ١٧ عالميًا في مؤشر القوة الناعمة والأولى إقليميًا في التأثير، مؤكدًا أن الإمارات ليست دولة في العالم وإنما "عالم في دولة".وذكر بن راشد، في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "وفق تقرير مؤشر القوة الناعمة الذي تم إطلاقه في القمة العالمية للقوة الناعمة ٢٠٢١.. ووفق استطلاع للرأي شمل ٧٧ ألف شخص في ١٠٥ دولة، جاءت دولة الإمارات في المرتبة ١٧ عالميًا في مؤشر القوة الناعمة والأولى إقليميًا في التأثير.. وضمن أفضل ١٥ دولة في العالم في الاستجابة لجائحة لكوفيد ١٩".وأضاف: "جاءت الإمارات وفق المؤشر العالمي للقوة الناعمة في المرتبة التاسعة عالميًا في اهتمام العالم إعلاميًا بشؤونها متقدمة ٨ مراتب عن العام السابق.. وصنفها الجمهور الدولي ضمن العشرة الأوائل عالميًا في استقرار الاقتصاد والأمن والأمان وتأثيرها الدبلوماسي العالمي".واختتم قائلًا: "نريد أن نرسل رسالة للجميع بأن دولة الإمارات مستمرة في بناء الجسور مع كافة الشعوب، ومستمرة في نسج علاقات إيجابية اقتصاديًا وتنمويًا مع الجميع.. ومستمرة في احتضان ثقافات العالم.. لأننا لسنا دولة في العالم.. بل العالم في دولة".