إصابة 5 أفراد بتسمم غذائى فى بنى سويف

أصيب أب وأم وثلاثة من أطفالهما، اليوم الخميس، باشتباه بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة غذاء فاسدة داخل منزلهم بقرية بنى هارون بمركز بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم الأب ويدعى "محمد. م. ع" 32 سنة، وزوجته "فاطمة.ش.ع"25 سنة، وأطفاله "ندا" 12 سنة، "جودى" 8 سنوات، "محمود" 6 سنوات وجميعهم مصابون بأعراض اشتباه تسمم غذائي إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.ووجه الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى، الدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى بسرعة تقديم كافة الإسعافات الأولية لهم وإيداعهم تحت الملاحظة وتم تحرير محضر بالواقعة.