للأم الحامل..تجنبى هذه الأطعمة لحماية طفلك من البدانة

تحرص السيدة الحامل على معرفة ما تتجنبه خلال فترة الحمل حتى تحافظ على صحة جيدة للجنبن، ومن الأمور التى يمكن أن يتعرض لها وهو لا يزال في بطن أمه هي البدانة، ويمكن تجنب بعض الأطعمة لعدم تعرض المولود لهذا الأمر.وفقًا لموقع HEALTH الطبي، فإن الأمهات اللاتي يتبعن نظاما يحمل المزيد من المواد المصنعة ومنخفضة الجودة وغنية بالسكر والملح، يكن أطفالهن عرضة لخطر البدانة في مرحلة متأخرة من الطفولة.وأضاف الموقع أن البدانة تستمر إلى مرحلة البلوغ، وترتبط بخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم ومشاكل صحية أخرى.ووفقًا لدراسة استعان بها الموقع حول تأثير النظام الغذائي للأم على بدانة الطفل، فقد تم تجميع بيانات 16295 زوجًا من الأمهات والأطفال في فرنسا وبريطانيا، هولندا وبولندا، وبلغ عمر الأمهات 30 عامًا تقريبًا ولديهن مؤشر كتلة جسم صحي.وتم تقسيم السيدات على نوعين، الأول من يتبعن نظامًا غذائيًا يعتمد على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، والقسم الثاني يضم من هن يأكلن اللحم بصورة كبيرة إلى جانب المواد الغذائية المشبعة.وخلصت الدراسة على أن المولودين لأمهات القسم الثاني غالبًا لديهم دهون أكبر وكتلة عضلية أقل، على عكس المولودين من الأمهات بالقسم الأول.