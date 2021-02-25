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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«نتفيلكس» تكشف أبطال مسلسل «البحث عن علا» لهند صبري

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:04 م
البحث عن علا
البحث عن علا
دعاء عبد المقصود
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كشفت نتفليكس، الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، عن بدء تصوير المسلسل العربي الجديد "البحث عن علا" من بطولة النجمة هند صبري.

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم من بينهم سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، وداليا شوقي.

ويضم المسلسل ظهورا خاصا لعدد من النجوم المصريين والعرب، من بينهم الفنان القدير خالد النبوي وغيره من النجوم.

و المسلسل يتناول قصة الشخصية المحبوبة "علا عبد الصبور"، والمغامرات الجديدة التي تمرّ بها بعد مرور 10 سنوات منذ ظهورها الأول للجمهور في المسلسل الاجتماعي الشهير "عايزة أتجوز".

ويستكشف المسلسل قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التي تعيد اكتشاف أو إعادة اختراع ذاتها في محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب في حياتها.

"البحث عن علا" من إخراج هادي الباجوري، بطولة النجمة هند صبري التي ستعمل كمنتج منفذ لأول مرة عبر شركتها SALAM PROD بالتعاون مع Partner Pro والمنتج المنفذ أمين المصري، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال، وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير، وغادة عبد العال.

وقد تم بدء تصوير أحداث المسلسل نهاية شهر يناير الماضي في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.

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