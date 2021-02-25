البحرين وإسرائيل يشددان على المشاركة بمفاوضات «النووي الإيراني»

شدد الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي عهد البحرين، وبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، على أهمية مشاركة دول المنطقة في أية مفاوضات بشان الملف النووي الإيراني.وفي سياق متصل، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كي" اليابانية: "إذا لم تتفق إيران والقوى العالمية بما في ذلك أمريكا على برنامج طهران النووي فإن المجتمع الدولي سيواجه وضعًا جديدًا".يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الأربعاء، أن صبر الولايات المتحدة على إيران بشأن عودتها للمناقشات حول الاتفاق النووي لعام 2015 "له حدود".