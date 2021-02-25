الصين يسلط الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة الفقر بالبلاد

رأس الرئيس الصيني شي جين بينج مراسم تلقي الضوء على جهود بكين في القضاء على الفقر المدقع، في أحدث محاولة من جانب القائد الصيني لاستغلال الإنجاز التاريخي في تعزيز سلطته قبل انتهاء ولايته الثانية.وقال شي في كلمة ألقاها اليوم الخميس إن نحو عشرة ملايين شخص انتشلوا من الفقر سنويا خلال سنواته الثمانية في السلطة، بتكلفة نحو 1.6 تريليون يوان (248 مليار دولار).ونقلت وسائل الإعلام الحكومية الفعالية التي أقيمت بقاعة الشعب الكبرى في بكين بما في ذلك مراسم تسليم جوائز على المشاركين الرئيسيين في الحملة، على الهواء مباشرة عبر التلفزيون ليتابعها الشعب البالغ تعداده 1.4 مليار نسمة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.وألقت المراسم الضوء على دور شي الشخصي في مكافحة الفقر.