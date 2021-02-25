أرباح «باير» الألمانية تتراجع في الربع الرابع

أعلنت شركة "باير" الألمانية العملاقة للأدوية اليوم الخميس أن صافي أرباحها للربع الرابع تراجع إلى 308 ملايين يورو مقابل 1.41 مليار يورو في الربع نفسه من العام السابق.وعلى أساس السهم، بلغ صافي الربح 0.32 يورو، مقابل 1.44 يورو في العام السابق.وبلغت الأرباح الأساسية للسهم 1.32 يورو، مقابل 29ر1 يورو في العام السابق، وتراجعت المبيعات الفصلية إلى 9.995 مليار يورو، مقابل 10.75 مليار يورو في العام السابق.