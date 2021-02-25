نشاط بمواقع مسلسلات نيللي كريم ويسرا.. والعرض على قنوات «المتحدة»

تواجد المنتج جمال العدل، خلال الأيام الماضية بكثافة في موقعي تصوير مسلسلات النجمة نيللي كريم، والنجمة الكبيرة يسرا باستوديوهات "العدل جروب" لمتابعة التصوير بنفسه.وتابع المنتج الكبير مع المخرج أحمد خالد تصوير مسلسل "ضد الكسر"، من بطولة نيللي كريم وطالبه بتسرع وتيرة التصوير، وهو ما يطبقه المخرج العائد بقوة للساحة الدرامية بعد غياب طوال الفترة الماضية، وأخبر الشركة المنتجة باطمئنانه للعرض الرمضاني وأن العمل سينتهي خلال الأسبوع الثاني من رمضان القادم.كما يدير المخرج سامح عبد العزيز موقع مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا، خاصة بعد تعاقد المتحدة للخدمات الإعلامية مع العدل جروب على عرض العملين على شاشاتها خلال الموسم الرمضاني القدم، ومن المقرر أن تواصل الفنانة الكبيرة التصوير حتى نصف رمضان القادم.