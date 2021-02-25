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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 25 فبراير 2021

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:22 ص
الأبراج
الأبراج
سلمى بدر
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قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيا: لا تستسلم لشعور الإحباط الذي يسيطر عليك ولا تدع المشاعر السلبية تؤثر عليك فلا مكان للمشاعر في العمل فتحكم بنفسك وكن على قدر المسؤولية.
عاطفيا: هذه الأيام سوف تكون أفضل في علاقتك العاطفية عن قبل، وسوف تكون قادر على إعادة الحب والتفاهم والثقة بينك وبين حبيبك.
صحيا: حالتك الصحية افضل من قبل ولكن لابد أن تحافظ على لياقتك البدنية حتى لايزيد وزنك أكثر من ذلك.

الثور
مهنيا: تتحمل الكثير من المسؤوليات الإضافية هذه الفترة، وسيتم تكليفك بمهمة أكبر وسوف يكون ذلك في صالحك، اعمل بإخلاص واستخدم ابداعك وقدراتك لإنجاز مهمتك.
عاطفيا: لا تتعجل في إنهاء أو بداية أي علاقة عاطفية هذه الفترة، فكر جيدا لتعرف اذا كان هذا الشخص مناسب لك أو لا، وإذا كنت عازبا لاتفقد الأمل سوف تجد نصيبك في الوقت المناسب.
صحيا: تجنب العصبية المزعجه لك ولمن حولك تحتاج الهدوء وإيجاد علاج فعال للتحكم في انفعالاتك الزائدة.

الجوزاء
مهنيا: أنت متميز في مجال عملك الأمر الذي من الممكن أن يولد شعور بالغيرة والحقد من زملائك، لذلك حاول أن تحسن علاقتك بهم تجنب لحدوث ذلك.
عاطفيا: الوقت مناسب لتوطيد علاقتك مع حبيبك، فإذا كنت قد أهملته كثيرا الفترة السابقة حاول أن ترجعه لك وتصلح علاقتك معه وتعطيه السعادة الذي يستحقها.
صحيا: ضغوط العمل من الممكن أن تجعلك تشعر بالإرهاق والتعب، حاول ان تأخذ فترة راحة ولا تجهد نفسك أكثر من المطلوب.

السرطان
مهنيا: لابد أن تكون حذر هذه الفترة وتراجع كل التفاصيل الصغيرة في عملك لتجنب الوقوع في أي خطاء وحافظ على تركيزك أكثر من ذلك.
عاطفيا: لاتدع الحزن يتملكك بسبب سوء تصرف حبيبك معك، تخلص من أي ذكريات أو طاقة سلبية تشعر بها لأنها تؤثر على علاقتك عموما.
صحيا: حاول أن تتجنب الأطعمة الدسمة التي تزيد وزنك وتشعرك بالخمول وتناول الأطعمة المفيدة لصحتك.

الأسد
مهنيا: لا تهتم بانتقادات من حولك وثق أكثر بنفسك وقدراتك، واحذر الكسل والاحباط الذي يجعلك تتأخر كثيرًا في خطواتك للوصول لهدفك.
عاطفيا: تشعر بعدم الراحة في علاقتك العاطفية، بسبب تصرفاتك الطائشة التي تسببت في بعد حبيبك عنك، حاول تحسين علاقتك معه.
صحيا: لا تضغط على أعصابك وتجنب المشاكل التي تسبب لك ارتفاع الضغط والصداع ولا تهمل في أخذ أدويتك بانتظام.

العذراء
مهنيا: قريبا سوف تجني ثمار تعبك في عملك، بسبب أدائك الإيجابي الفترة السابقة وسيساعدك ذلك على تحقيق مزيد من النجاح.
عاطفيا: أنت شخص عاطفي وحساس بشكل كبير وخصوصا تجاه تصرفات حبيبك وهو مايجعل علاقتكما مليئة بالشد والجذب، حاول أن تقلل من هذا التوتر حتى لا تؤثر على علاقتكم.
صحيا: حاول أن تحصل على قسط كافي من النوم لراحة جسمك حتى لا تصاب بالتوتر والقلق وتحافظ على نشاطك.

الميزان
مهنيا: تستطيع إنجاز عملك في وقت قصير، ابحث عن أفكار جديدة واستشير أصحاب الخبرة لتكون أفضل في مجالك.
عاطفيا: حاول أن تخرج من دائرة الحبيب الذي تحبس نفسك فيها، محاولة صعبة ولكنك تستطيع، حبك دائما يمنح الآخرين السعادة والاهتمام والأمان.
صحيا: تغيرات الجو تفرض نفسها حاول أن تأخذ حذرك ولا تتعرض للهواء البارد واشرب الكثير من السوائل الدافئة.

العقرب
مهنيا: لديك أفكار كثيرة تجعلك مميز في عملك ولكن حاول أكثر أن تندمج وسط الآخرين في العمل وتستفيد من تجاربهم، ستكون الأمور أفضل بالنسبة لك.
عاطفيا: تشعر بالحنين للحبيب وتفكر به كثيرا رغم أنك من وضعت الحواجز بينكم، هو يعلم بقدر الضغوط والظروف التي تمر بها.
صحيا: لا تجهد نفسك أكثر من اللازم ولا تحمل أغراض ثقيلة حتى لا تتعرض لوجع الظهر وحافظ على صحتك جيدا.

القوس
مهنيا: تعشق عملك وتعطي فيه كثيرا وهذا أكثر ما يميزك عن غيرك، ولكن لا تفقد طاقتك كلها وتهدرها بدون داعي، ركز على الأسس التي تحقق أهدافك.
عاطفيا: تغيير كبير في حياتك ونقلة جديدة تبعدك عن احبابك وتغير طريقة تفكيرك في علاقاتك العاطفية، فرصة مثالية لك لتعرف ذاتك أكثر وتطور من نفسك.
صحيا: ابتعد عن كل ما يسبب لك السمنة وحافظ على وزنك واحرص على تناول الطعام الصحي الذي يمنحك الطاقة والنشاط.

الجدي
مهنيا: طموحك العالي يساعدك دائما على التميز في مجال عملك، لا تتوقف ولكن احذر أن تؤذى أحد في طريقك بدون قصد.
عاطفيا: حياتك العاطفية ليست على أفضل حال، لذلك ابتعد عن مطاردة المستحيلات وانظر إلى الأمور بشكل واقعي أكثر من ذلك.
صحيا: حاول أن تستعيد نشاطك عن طريق استراحة قصيرة وحاول ممارسة التمارين الرياضية البسيطة لتزيد من حيويتك ونشاطك.

الدلو
مهنيا: تصارع من أجل إثبات نفسك أمام الجميع، وأنت في حاجة لإثباتها أمام نفسك أولا لتكون مقتنع بكل مات فعل، لا تتسرع في كافة قراراتك حتى لا ترتكب أخطاء أنت في غنى عنها.
عاطفيا: لا تتبع طريقة التجاهل والاهمال مع حبيبك واظهر له مشاعرك واهتمامك ودائما استمع لوجه نظرة واعطيه المساحة للتعبير عن رأيه.
صحيا: تعاني من الأرق والإرهاق بسبب ضغوطات كثيرة تسيطر علي تفكيرك وتزيد من سوء حالتك النفسية، واجه أمورك بهدوء حتى لا تزيد من توترك.

الحوت
مهنيا: لا تركز على التفاهات والأمور الجانبية حتى تستطيع أن ترتقي وتتطور في عملك واحذر فأنت محل حسد وحقد من حولك.
عاطفيا: دائما قلبك صافي ويحمل الحب للجميع وهذا ما يجعلهم يستغلون ذلك، فلا تقترب إلا لمن يحمل الحب وعبر عما بداخلك بوضوح وصدق.
صحيا: تركيزك المبالغ فيه في الماضي والمستقبل يجعلك تهمل صحتك وهذا سيكون له تأثير سلبي عليك بعد ذلك.

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