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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«تشدد وتشجع».. شعار مهرجان الأسرات الجامعية نسخة 2021

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:15 م
مهرجان الأسرات الجامعية
مهرجان الأسرات الجامعية
تريزة شنودة
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أطلقت اللجنة المنظمة لمهرجان الأسرات الجامعية، التابع للأمانة العامة للأسرات الجامعية، بأسقفية الشباب، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتحت رعاية قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وشريكيه في الخدمة نيافة الأنبا موسى، أسقف عام الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، شعار نسخة عام 2021 من المهرجان وهو "تشدد وتشجع! لا ترهب ولا ترتعب لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب" (يش 1: 9).

ومهرجان الأسرات الجامعية، هو عبارة عن مسابقات دراسية روحية وفنية ورياضية، تشرف عليه الأمانة العامة للأسرات الجامعية، بأسقفية الشباب، ويشترك فيه الشباب الجامعي، في أنشطة مختلفة ومتعددة منها المواد الدراسية الروحية، والأنشطة الفنية والرياضية المختلفة.

وقال "إبرام لويس" عضو اللجنة المنظمة للمهرجان، إن معيار اختيار الشعار يتم من خلال الالتفات إلى احتياجات الشباب في الفترة الحالية وما هي الرسالة التي نريد توصيلها إليهم خصوصًا فى الأزمة الصحية العالمية بتفشي فيروس كوفيد -19.

ويكمل حديثه قائلًا: إن الجميع بحاجة ماسة إلى رسالة تشجيع في تلك الظروف تكون بمثابة داعم لهم للعمل والدراسة والإبداع في جميع المجالات، وفي ظل اهتمام الكنيسة والدولة باستيعاب طاقات الشباب المختلفة، سواء في النشاط الروحي أو الفني أو الرياضي وتوظيفها في المسار الصحيح البنَّاء بما يخدم المجتمع والكنيسة.

كما أشار إلى ان اللجنة سوف تقوم بنشر جدول ومواعيد الأنشطة المختلفة والتصفيات الخاصة بالمهرجان تباعًا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان.

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