«التعليم» تحدد ضوابط تنظيم امتحانات الهوية القومية للمدارس الدولية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا لجميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بشأن ضوابط تنظيم امتحانات الهوية القومية.يأتي في إطار حرص الوزارة على تنظيم العمل خلال الفترة المقبلة من العام الدراسي ٢٠٢٠٢٠٢١، وبالإشارة إلى الكتاب الوزاري رقم (١) مضاربه ١٨٢٢٠٢١، بشأن خطة استكمال الدراسة والتقييم بعد ۲۰ فبراير ۲۰۲۱،وشدد الخطاب، على أنه في ضوء موافقة الوزير على المذكرة الخاصة بتنظيم امتحانات الهوية العربية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الثالث الاعدادي بالمدارس الدولية ومدارس العلوم والتكنولوجيا ( STLM) والتي تضمنت ما يلی:أولا: طلاب الصف الثالث الإعدادي بالمدارس الدوليةتقوم المدارس الدولية تحت إشراف الإدارة التعليمية بعقد امتحان مجمع متعدد التخصصات في مادتي (اللغة العربية والدراسات الاجتماعية)، ويعقد بضوابط وقواعد وتوقیتات امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الاعدادي الواردة بالكتاب الدوري سالف الذكر، على أن يكون الوقت المخصص للامتحان ٩٠ دقيقة، أما بقي مواد الهوية القومية (التربية الدينية التربية القومية) فتعقد في نهاية الفصل الدراسي الثاني مع باقي الطلاب.وحدد الخطاب عدد الأسئلة في اللغة العربية ١٧ سؤالا ب٨٠ درجة، والدراسات الاجتماعية ٨ اسئلة ب ٤٠ درجة، بمجموع 25 سؤال.ثانيا: طلاب مدارس العلوم والتكنولوجيا STEMتلك المدارس لها طبيعة خاصة فتظل امتحاناتهم أسوة بماهو متبع في الأعوام السابقة.ثالثآ: تلتزم الإدارات التعليمية بإعداد امتحانات المدارس الخاصة والخاصة لغات أسوة بما هو متبع بالمدارس الرسمية والرسمية لغات.