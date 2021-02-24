رئيس وزراء السودان يتلقى رسالة من الرئيس الإريتري

تسلم رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، رسالة خطية من الرئيس الاريتري أسياس أفورقي، وذلك لدى لقائه اليوم الأربعاء مع كل من وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، ومستشار الرئيس الإريتري يماني قبراب، بحضور وزير شئون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف.وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان صحفي، أن الرئيس الإريتري أكد، في رسالته، عمق العلاقات بين البلدين وضرورة تمتينها وتطويرها، معربًا عن قلقه إزاء الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية، مع تأكيده تفهُّم بلاده موقف السودان في حقه ببسط سيادته على أراضيه.وشدد أفورقي، على أن إريتريا ليست طرفًا في التوتر الحدودي، وأن بلاده تدعو للحل السلمي بين الجانبين بما يخدم السلام والاستقرار والأمن بالمنطقة.