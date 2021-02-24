نواب ليبيا يتعهدون بدعم الحكومة ويطالبون باختيار وجوه جديدة

تعهد العشرات من أعضاء مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، بعدم عرقلة الحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة أو ابتزازها أو مطالبتها بمقاعد وزارية.ودعا أكثر من 70 نائبا ليبيا في بيان اليوم إلى عدم عرقلة حكومة الوحدة الوطنية أو ابتزازها كما وجهوا الدعوة إلى زملائهم بالمجلس لعقد جلسة لعرض الحكومة.وحث النواب رئيس حكومة الوحدة الوطنية على مراعاة معايير الكفاءة والأمانة والخبرة وإعطاء الفرصة لوجوه جديدة عند اختيار وزراء حكومته.ويستعد مجلس النواب لعقد جلسة مشتركة لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الدبيبة وسط خلافات حول مكان انعقاد الجلسة.