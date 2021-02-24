خالد سليم يتألق في جلسة تصوير جديدة (صور)

خضع خالد سليم لجلسة تصوير حديثة ومختلفة نشرها عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل المختلفة خلال الساعات الماضية.وظهر خالد في جلسة جديدة بعدسة مصطفى سعد وستايلينج محمد عبد الكريم ومصفف شعر هشام ربيع وعلاقات إعلامية، فاطمة السيد، حيث ارتدى قميصًا أبيض وبنطالا أسود.واحتفل خالد سليم خلال الأيام الماضية بنجاح مسلسله الأخير "جمال الحريم" الذي عرض عبر شاشات DMC بمشاركة النجمة نور ودينا فؤاد وحازم سمير.ويستعد خالد سليم حاليًا لعرض مسرحي غنائيًا يقدمه خلال الفترة القادمة في مفاجأة جديدة لجمهوره كما يستعد لتصوير كليبا جديدا ينتمي إلى اللون الدرامي.