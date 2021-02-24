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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

برلماني يطالب الكهرباء بمحاسبة مركز مجدى يعقوب بشريحة المستشفيات الحكومية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:34 م
محمد الجبلاوى وكيل
محمد الجبلاوى وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان المصري،
سيد ابراهيم
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قال محمد الجبلاوى وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان المصري، إنه يجب على وزارة الكهرباء محاسبة مستشفى الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب، بأسعار مخفضة مثل شريحة المستشفيات الحكومية ومراكز الشباب والمساجد والكنائس ودور العبادة، وهذا أبسط الأمور.

وأشار «الجبلاوى» فى تصريحات لـ«الدستور»، إلى أنه من غير المعقول آن يكون الروتين هو منهج فى القضاء على التطور وأفعال الخير، ويجب على الجميع أن يساير ما يفعلة الرئيس عبد الفتاح السيسي من قوة وسهولة وكذلك فى القرارات التى يتم اتخاذها والتي تجعل من مصر فى المقدمة، لافتًا إلى مستشفى مجدى يعقوب ليست جمعية خيرية فحسب لكنها قصة كبيرة ومنهج علمى فى الخير والتقدم العلمى.

وأشاد وكيل لجنة الطاقة بما يقوم به الدكتور مجدى يعقوب من رسالة سامية فى علاج جميع الأطفال المرضى وخاصة الفقراء ومن أهالى الصعيد والذى أزاح مسؤلية كبيرة عن كاهل الدولة وهى علاج الأمراض المستعصية والقلب الذى يولى الرئيس السيسي اهتماما بملف الصحة وعلاج كافة الأمراض المزمنة لكافة المواطنين.

وشهدت أزمة مؤسسة مجدى يعقوب للقلب بشأن تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء ردود أفعال واسعة من المواطنين، مطالبين الحكومة ورئيس الوزراء بالتدخل العاجل لإنهاء هذه الأزمة لصالح الآلاف من أطفال أمراض القلب وغالبيتهم من الفقراء بجميع المحافظات.

وكانت «الدستور» انفردت أمس الثلاثاء بتصريحات الكهرباء حول عدم إماكنية شركات التوزيع بتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء لأنها لا تملك قرار تخفيض أسعار الكهرباء أو زيادتها، وأن الأمر مرتبط بقوانين ولوائح.

وكانت مؤسسة مجدي يعقوب للقلب بأسوان تقدمت بطلب لشركات الكهرباء والوزارة بتخفيض فاتورة الاستهلاك الشهرية التى تقدر بقيمة متوسط 650 ألف جنيه شهريًا.

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