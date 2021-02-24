الجزائر: أمر دولي للقبض على المتسبب في قضية فساد بسوناطراك

أعلن عبد العزيز جراد الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء)، اليوم الأربعاء، عن إصدار أمر دولي للقبض على المتسبب الرئيسي في قضية الفساد المتعلقة بشراء مجمع سوناطراك، عملاق النفط الجزائري، لمصفاة النفط أوغستا الإيطالية.وأضاف جراد، في تصريحات اليوم بمناسبة الذكرى الـ50 لتأميم المحروقات والـ 65 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن "القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد فتح تحقيقا في قضية مصفاة أوغستا، حيث أصدر قاضي التحقيق أمرًا بالقبض الدولي ضد المتسبب الرئيسي في الوقائع"، مؤكدًا أن العدالة ستواصل متابعة المسؤولين الذين تسببوا في هذه القضية.وكانت شركة سوناطراك قد أبرمت في ديسمبر 2018 صفقة مع إيسو إيطاليانا (فرع المجمع الامريكي لشركة إيكسون موبيل) تتعلق بشراء مصنع تكرير النفط في أوغستا بصقلية الإيطالية تتضمن كذلك ثلاثة نهائيات نفطية تقع بكل من باليرمو ونابولي وأوغستا ومساهمات في أنابيب نقل النفط بين مصنع التكرير ومختلف النهائيات.وأثيرت تحفظات رسمية حول هذه الصفقة ومدى نجاح هذا الاستثمار الذي قامت به سوناطراك خارج البلاد.