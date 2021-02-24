يجلب الرزق.. قائمة دعاء نزول المطر
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:45 م
عقب هطول المطر بغزارة والتقلبات الجوية التي شهدتها مصر في الأيام الماضية وحتى الساعات القليلة الماضية، تصدّر "دعاء المطر" تريند موقع محركات البحث جوجل، حيث تكثر عمليات البحث على جوجل عن أدعية الأمطار والتي يستجيب فيها الله لكافة الدعوات التي يدعو بها المؤمن ربه.
دعاء نزول المطر
اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت” اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.
اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق، الّلهم على الظّراب، ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا. الّلهم اسقينا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار.
اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغنيّ، ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين، وإذا نزل المطر يسن أن يقال: اللهم صيبًا نافعًا. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.
اللهم إنّي أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرّها، وشرّ ما فيها، وشرّ ما أرسلت به، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته. مُطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرًا يا رب العالمين، اللهم آمين.
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اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق، الّلهم على الظّراب، ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا. الّلهم اسقينا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار.
اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغنيّ، ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين، وإذا نزل المطر يسن أن يقال: اللهم صيبًا نافعًا. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.
اللهم إنّي أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرّها، وشرّ ما فيها، وشرّ ما أرسلت به، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته. مُطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرًا يا رب العالمين، اللهم آمين.
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دعاء نزول المطر من دار الإفتاء
نشرت دار الإفتاء المصرية حديث عن الرسول صلي الله عليه وسلم عن دعاء نزول المطر المأثور عبر موقع التواصل الاجتماعي لها الفيس بوك قائلا: روى الإمام أبو داود في سننه وابن ماجه في سننه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الريح من رَوْح الله تعالى، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسُبُّوها، واسألوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا بالله من شرها".
2 - أسأل الله لك راحة تملأ نفسك ورضا يغمر قلبك وعملا يرضي ربك وسعادة تعلو وجهك ونصرا يقهر عدوك وذكرا يشغل وقتك وعفوا يغسل ذنبك وفرجا يمحو همك.
3 - اللهم اذق قلوب احبتي برد عفوك وحلاوة حبك.. وافتح مسامع قلوبهم لذكرك وخشيتك.. واغفر لهم بكرمك.. وادخلني معهم برحمتك.
4 - اللهُم نستغفرك من كل ذنب يكون سبب في قطع الرجاء، ورد الدعاء، وتوارد البلاء، وترادف الهموم، وتضاعف الغموم، ونستغفرك عن كل وقت لم نذكرك فيه.
5 - اللهم صيبًا نافعًا، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.
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أدعية مأثورة عند نزول المطر1 - اللهم عوضنا بجميل قدرك وعوضك عن كل خيبات وهموم الحياة.
2 - أسأل الله لك راحة تملأ نفسك ورضا يغمر قلبك وعملا يرضي ربك وسعادة تعلو وجهك ونصرا يقهر عدوك وذكرا يشغل وقتك وعفوا يغسل ذنبك وفرجا يمحو همك.
3 - اللهم اذق قلوب احبتي برد عفوك وحلاوة حبك.. وافتح مسامع قلوبهم لذكرك وخشيتك.. واغفر لهم بكرمك.. وادخلني معهم برحمتك.
4 - اللهُم نستغفرك من كل ذنب يكون سبب في قطع الرجاء، ورد الدعاء، وتوارد البلاء، وترادف الهموم، وتضاعف الغموم، ونستغفرك عن كل وقت لم نذكرك فيه.
5 - اللهم صيبًا نافعًا، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.