يجلب الرزق.. قائمة دعاء نزول المطر

نشرت دار الإفتاء المصرية حديث عن الرسول صلي الله عليه وسلم عن دعاء نزول المطر المأثور عبر موقع التواصل الاجتماعي لها الفيس بوك قائلا: روى الإمام أبو داود في سننه وابن ماجه في سننه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الريح من رَوْح الله تعالى، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسُبُّوها، واسألوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا بالله من شرها".

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أدعية مأثورة عند نزول المطر

1 - اللهم عوضنا بجميل قدرك وعوضك عن كل خيبات وهموم الحياة.2 - أسأل الله لك راحة تملأ نفسك ورضا يغمر قلبك وعملا يرضي ربك وسعادة تعلو وجهك ونصرا يقهر عدوك وذكرا يشغل وقتك وعفوا يغسل ذنبك وفرجا يمحو همك.3 - اللهم اذق قلوب احبتي برد عفوك وحلاوة حبك.. وافتح مسامع قلوبهم لذكرك وخشيتك.. واغفر لهم بكرمك.. وادخلني معهم برحمتك.4 - اللهُم نستغفرك من كل ذنب يكون سبب في قطع الرجاء، ورد الدعاء، وتوارد البلاء، وترادف الهموم، وتضاعف الغموم، ونستغفرك عن كل وقت لم نذكرك فيه.5 - اللهم صيبًا نافعًا، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.