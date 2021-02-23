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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:36 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
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مواعيد فتح الطيران السعودي، بعد استمرار القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية، خلال الفترة الماضية بحظر دخول الوافدين من عشرين دولة، من بينها ثلاثة دول عربية مصر والإمارات ولبنان، واقتصار الدخول على الدبلوماسيين والأطقم الطبية فقط، بدأت تساؤلات كثيرة من جانب المواطنين حول مواعيد فتح الطيران السعودي القرار والموعد لدخول المملكة، بعد أن أدرك الأفراد أن هذا القرار سيكون بشكل مؤقت فقط لحين انتهاء أو تراجع المنحى الوبائي لفيروس كورونا المستجد.

مواعيد فتح الطيران السعودي

ووفقا لما كشفته مصادر داخل أروقة وزارة الداخلية السعودية، فإن موعد فتح الطيران الدولي السعودي سيكون بتاريخ 31 مارس العام الجاري، لفتح حركة الطيران داخل المملكة وتنظيم الحياة هناك، إلا أن هناك مصادرت أكدت أنه سيتم باب حركة الطيران مرة أخرى في شهر مايو المقبل، أقاويل كثيرة ترددت بين الحين والأخر، ولم تخرج المملكة أية بيانات رسمية بهذا الشأن.

شروط استئناف إعادة فتح الطيران السعودي 

حددت المملكة العربية السعوية، وبالأخص وزارة الداخلية السعودية، عدد من القرارات، واشترطت عدة إجراءات للمواطنين الراغبين في الدخول إلى أراضي السعودية عند تحديد موعد فتح الطيران السعودي، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين من الأزمة المستجدة، حيث جاءت القرارات والتعليمات كالتالي: توقيع الكشف الطبي على القادمين وتوقيهم على نموذج بالإلتزام الصحي والتي يتم تسليمها عند الوصول لخضوع الجميع إلى حجر صحي فور الوصول إلى لمدة أسبوع.

ينبغي ضرورة تحديد مكان المنزل خلال 8 ساعات من موعد الوصول عبر التطبيق الإلكتروني " تطمن ".

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ويشار إلى أن المملكة العربية السعودية، قامت باطلاق حملة  تطعيم لقاحات لتفادي عدوى كورونا لجميع المواطنين، والتي لا تزال مستمرة بجميع المحافظات بالتزامن مع غالبية دول العالم المتقدمة التي أسهمت في هذا القرار.

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