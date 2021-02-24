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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لتجديد الدماء.. 6 سنوات مدة شغل المناصب القيادية بالحكومة والتصعيد بمسابقة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:13 م
الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ
أميرة ممدوح
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أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أن التعيين فى الوظائف القيادية والإشرافية بالجهات الحكومية لا يتم إلا من خلال مسابقة يعلن عنها عبر موقع بوابة الحكومة المصرية أو جريدتين واسعتي الانتشار، ويتم اختيارهم من خلال لجنة مختصة، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأوضح التنظيم والإدارة، وفقًا لما نشره عبر موقعه الرسمى، أن لجنة الوظائف القيادية والإشرافية يتم تشكيلها برئاسة السلطة المختصة أو من تحدده وعضوية ستة أعضاء من الخبراء والمتخصصين، ثلاثة منهم على الأقل من خارج الوحدة ضمانًا للنزاهة.

وأضاف أن اختصاصات اللجنة تتمثل فى بتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية والاختيار بينهم، ويكون التعيين فى الوظائف القيادية لمدة لا تزيد عن 3 سنوات.

وشدد الجهاز على أنه فى حال التجديد لشغالى إحدى الوظائف القيادية أو الإشرافية يتم الالتزام بحد أقصى ثلاث سنوات إضافية بما يعنى أن المدة فى النهاية لا تتجاوز 6 سنوات من تاريخ التعيين لأول مرة والتجديد.

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