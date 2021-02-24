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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باستخدام «الأئمة والخطباء».. تركيا تتوغل في موريتانيا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:34 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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ذكر موقع تركيا الآن، أن الدولة التركية تسعى بشكل دائم إلى اتخاذ الدين والمساجد التي تنشئها أوقاف هيئة الشؤون الدينية في تركيا «ديانت»، لتعيين الخطباء والأئمة كذريعة وستار لأعمال خبيثة مثل التجسس على المعارضين للنظام التركي في الخارج والقيام بأنشطة تخدم السياسة التركية التوسعية في العديد من البلدان.

وسلطت وسائل إعلام محلية في تركيا، اليوم الأربعاء، الضوء على المباحثات بين تركيا وموريتانيا، من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تنشئة وتدريب الأئمة والخطباء، وذلك خلال لقاء جمع وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني، الداه ولد سيدي ولد اعمر، مع السفير التركي، جيم كاهايا أوغلو، في مقر الوزارة بنواكشوط.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية عبر حسابها الرسمي على  موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين وخاصة في مجال تكوين الأئمة والخطباء، وفقًا لرؤية مركز تكوين الأئمة الذي يعمل قطاع الشؤون الإسلامية على إطلاق أنشطته قريبًا».

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