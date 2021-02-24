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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المصادر المتجددة وفّرت أكثر من ربع الطاقة فى فرنسا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:51 ص
الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة
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واصلت مصادر الطاقة المتجددة نموها ووفرت أكثر من كميات الطاقة الكهربائية المستهلكة في فرنسا العام الماضي، بفضل محطات الطاقة الكهرمائية وتوربينات الرياح، وفق حصيلة حديثة.

وقالت نقابة الطاقة المتجددة في بيان نشرته مع شركاء آخرين في قطاع الطاقة إن "مصادر الطاقة المتجددة أسهمت في 26،9 % من الاستهلاك الكهربائي في فرنسا القارية خلال العام 2020".

وأشارت النقابة إلى أن هذا الرقم يعكس ازديادا بحوالي أربع نقاط مقارنة مع أرقام 2019 (23،1 %)، وهو يعود إلى "إنتاج تاريخي للطاقة المتجددة بلغ 120،7 تيراواط في الساعة (بارتفاع نسبته 10،4 % مقارنة مع 2019)، وانخفاض في الاستهلاك بفعل الأزمة الصحية".

وقد واصلت القدرات الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة نموها العام الماضي، بدفع خصوصا من النمو في توربينات الرياح ومصادر الطاقة الشمسية.

ولا تزال مصادر الطاقة الكهرمائية تهيمن على المشهد الفرنسي رغم الثبات في قدراتها.

وبالإضافة إلى الطاقة المتجددة، لا تزال فرنسا تعتمد بقوة على المصادر النووية في إنتاج طاقتها الكهربائية، مع حصة تفوق 70 % خلال السنوات الأخيرة.

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