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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ألمانيا تعتزم تنظيم مؤتمر عن تخفيض النفايات البلاستيكية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:52 م
النفايات البلاستيكية
النفايات البلاستيكية
وكالات
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تعتزم ألمانيا بالتعاون مع غانا والإكوادور تنظيم مؤتمر وزاري هذا العام للتحضير لاتفاقية عالمية لتخفيض النفايات البلاستيكية.

وفي إطار الندوة الختامية لاجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة، قالت السفيرة الألمانية في نيروبي، أنيت جونتر، اليوم الثلاثاء إنه تحدد للاجتماع رفيع المستوى الربع الثالث من العام الحالي.

وأضافت جونتر أن العديد من الدول بعثت خلال المؤتمر الافتراضي المنعقد منذ أمس الإثنين في العاصمة الكينية بإشارة بموافقتها على إبرام اتفاقية ملزمة لتخفيض النفايات البلاستيكية على مستوى العالم.

وأوضحت جونتر أن الخطوة التالية ستتمثل في عقد مناقشة في الأسبوع المقبل للتحضير لهذا المؤتمر.

وحسب بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن 8 ملايين طن من النفايات البلاستيكية يتم إلقاؤها في المحيطات سنويا، وقالت أنجر أنديرسن، رئيسة البرنامج:" ثمة شيء واحد واضح وهو أن بقاء الحال كما هو عليه ليس خيارا".

وأشادت أنديرسن بإفريقيا مشيرة إلى أن 34 من الدول الإفريقية البالغ عددها 54 دولة طبقت نوعا من حظر البلاستيك، وطالبت بمزيد من النشاطات في هذا الاتجاه، ورأت أنه من المنتظر أن يتحقق هذا الأمر من خلال الوعود التي قطعتها ألمانيا وغانا والإكوادور.

وتنعقد جمعية الأمم المتحدة للبيئة عادة كل عامين في نيروبي، مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وكان رئيس جمعية الأمم المتحدة للبيئة ووزير البيئة النرويجي سفينونج روتفاتن صرح في وقت سابق من اليوم بأن هناك زخما قويا من أجل التوصل إلى اتفاقية عالمية ملزمة للحد من النفايات البلاستيكية.

وقال روتفاتن خلال اجتماع الجمعية إن أعدادا متزايدة من الدول مستعدة للتوقيع على اتفاقية للحد من النفايات البلاستيكية.

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