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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز خادمة متهمة بسرقة مبلغ مالي من شقة بالتجمع

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:59 م
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم، بحجز خادمة ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية لسرقتها ٥٠٠ دولار و٣٣ ألف جنيه من شقة بالتجمع.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمة «ن.خ» خادمة سرقت مبلغ مالي من شقة تتردد عليها لتنظيفها بالتجمع، وأنكرت ارتكابها لواقعة السرقة.

كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع بلاغا من "م. ع" يتهم فيه خادمة بسرقة مبلغ مالي من شقته أثناء تنظيفها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة، واقتيادها لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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