نائب محافظ البحيرة تتابع توافر الأدوية والمستلزمات بمستشفى إيتاى البارود

قامت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، يرافقها الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة، بجولة تفقدية لمتابعة انتظام سير العمل بمستشفى إيتاي البارود المركزي، تم خلالها متابعة أقسام الكلى والاستقبال والطوارئ والفرز والعزل ومحرقة النفايات الخاصة بالمستشفي.كما تابعت نائب المحافظ مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى والتأكد من توافرها بكميات كافية، وكذا توافر مخزون الأكسجين بالتانكات والأسطوانات، والتقت مع بعض المرضى وذويهم للتأكد من انتظام تطبيق الخدمة الطبية على أعلى مستوى.كما تابعت نائب محافظ البحيرة السجلات وانتظام سير العمل به وتواجد الأطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوفر العلاج بالصيدلية ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم المستمرة.يأتي هذا فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة- محافظ البحير بالمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات بنطاق المحافظة للتأكد من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمرضى المترددين والمتابعة لاقسام الفرز والعزل والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة وأعمال التعقيم والتخلص الآمن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والإطمئنان على المرضى.