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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع وإصابة 4 فى حادث سير بأسيوط

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:37 م
حادث سير بأسيوط
حادث سير بأسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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لقى شخص مصرعه بينما أصيب ٣ آخرون بعد تصادم تروسيكل من دون لوحات وسيارة نقل بمركز منفلوط بأسيوط، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى منفلوط العام وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط بورود بلاغ من الأهالي بحادث بالطريق الزراعي بالقرب من بنزينة بنى شقير.

وعلي الفور انتقلت مباحث منفلوط بقياده المقدم محمد جمال شريت إلى مكان الواقعة، وتبين وقوح حادث سير بين تروسيكل وسيارة نقل رقم 5193 ى ق ج بالقرب من بنزينة بنى شقير، مما أدي إلى مصرع "ص ن خ"، 25 سنة، منفلوط، وإصابة كل من "ي. ح. م"، 40 سنة، مقيم فى منفلوط، و"ع. ب. ل، 25 سنة"، مقيم فى منفلوط، و"م. ف. م، 41 سنة"، مقيم فى منفلوط.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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