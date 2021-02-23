مصرع وإصابة 4 فى حادث سير بأسيوط



وعلي الفور انتقلت مباحث منفلوط بقياده المقدم محمد جمال شريت إلى مكان الواقعة، وتبين وقوح حادث سير بين تروسيكل وسيارة نقل رقم 5193 ى ق ج بالقرب من بنزينة بنى شقير، مما أدي إلى مصرع "ص ن خ"، 25 سنة، منفلوط، وإصابة كل من "ي. ح. م"، 40 سنة، مقيم فى منفلوط، و"ع. ب. ل، 25 سنة"، مقيم فى منفلوط، و"م. ف. م، 41 سنة"، مقيم فى منفلوط.



وتحرر عن الحادث المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لقى شخص مصرعه بينما أصيب ٣ آخرون بعد تصادم تروسيكل من دون لوحات وسيارة نقل بمركز منفلوط بأسيوط، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى منفلوط العام وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط بورود بلاغ من الأهالي بحادث بالطريق الزراعي بالقرب من بنزينة بنى شقير.