«الصحة» تكشف عن خطة توريد لقاح أسترازينيكا خلال العام الحالي

كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطة توريد لقاح أسترازينيكا خلال العام الجاري، لافتة إلى وصول 8.6 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» خلال أيام، من التحالف الدولي للقاحات «جافي»، وذلك من إجمالي 40 مليون جرعة تعاقدت عليها مصر.وأشارت الوزارة إلى أنها ستتسلم جرعات لقاح أسترازينيكا على دفعات ربع سنوية، إجمالي 8.6 مليون جرعة لكل دفعة تقريبًا، موضحة أن مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق الموقع الإلكتروني للتسجيل للحصول على اللقاح الأحد المقبل.