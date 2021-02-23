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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الأرصاد»: أمطار غزيرة اليوم في معظم الأنحاء.. وتحسن الجو غدًا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:20 م
أمطار
أمطار
ريم محمود
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس الـ72 ساعة المقبلة، وطالبت هيئة الأرصاد المواطنين بتوخي الحذر بسبب سقوط الأمطار، مشيرة إلى أنه بداية من اليوم الثلاثاء، سيكون هناك أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانًا، على مناطق من القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسماعيلية، والسويس.

وأوضحت الهيئة أنه سيكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانًا على مناطق من كفرالشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والغربية، والشرقية، والمنوفية، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من مطروح وسيدى عبدالرحمن والضبعة.

وتابعت أنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار متوسطة لغزيرة على الإسكندرية وأمطار غزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانًا على مناطق من دمياط، وبورسعيد، والعريش قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سانت كاترين ورأس سدر والزعفرانة ورأس غارب والفيوم وبنى سويف والمنيا يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وتتراوح درجات الحرارة العظمى من 17 إلى 18 والصغرى من 8 إلى 9 درجات على أغلب الأنحاء.

أما يوما الأربعاء والخميس فسيشهدان تحسنًا في الأحوال الجوية وارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الأربعاء، وسيكون هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة خليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على تلك المناطق فقط بينما تتراجع الرياح على أغلب الأنحاء.

وتكوّن مناطق الأمطار في دمياط، وبورسعيد، والعريش، ورأس سدر، وكاترين، والطور، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الزعفرانة، راس غارب، والغردقة، والقصير، وطالبت هيئة الأرصاد الجوية باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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