رغم القبض على المنتج.. استمرار تصوير «قصر النيل»

يواصل صناع مسلسل قصر النيل، الذي تقوم ببطولته النجمة دينا الشربيني، تصويره بشكل مستمر ومكثف، حيث انتهت مما يقرب من نصف مشاهد العمل لتدخل بعض الحلقات الأولى مرحلة المونتاج والمكساج.ويستمر المخرج خالد مرعي، في تصوير المسلسل بشكل مكثف، رغم إعلان القبض على المنتج محمد مشيش، منذ أيام قليلة بسبب قضية تزوير منذ فترة طويلةومسلسل قصر النيل بطولة عدد كبير من النجوم من بينهم الفنان صبري فواز والفنانة ريهام عبدالغفور وأحمد مجدي وصلاح عبدالله ومحمد محمود عبدالعزيز؛ وعدد كبير من الفنانين والفنانات؛ وهو من تأليف السيناريست محمد سليمان عبدالمالك.وكان قد تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية، بالقبض على المنتج التليفزيوني محمد مشيش، في حملة لتنفيذ الأحكام، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك في القضية رقم 23984 لعام 2018 التابعة لجنايات قسم شبرا الخيمة، إذ صدر فيها حكم غيابي على "مشيش" بالسجن 3 سنوات وكان وقتها خارج مصر.