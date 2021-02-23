بدء محاكمة «أخطر مزور» تراخيص بناء بالمعادي

تنظر محكمة جنايات القاهرة الدائرة 24 جنايات، اليوم الثلاثاء، محاكمة أخطر مزور تراخيص تصدرها الأحياء في القضية رقم 3222 لسنة 2019.وأحالت النيابة العامة المتهم "ك.ا" في اتهامه بالتزوير في التراخيص التي تصدرها الأحياء، بعد إصدارها أمرًا بالمنع من مغادرة البلاد، وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، والقبض عليه فور محاولته الخروج من البلاد.وخاطبت النيابة العامة نقابة المحامين بمنع المذكور من ممارسة المهنة لارتكابه العديد من الجرائم، وتضمنت آخر جرائمه الاستيلاء من شركة "تكنو ويف" للتجارة على مبالغ طائلة بزعم أنها رسوم ومصاريف لإصدار هذة التراخيص، وعندما شك المجني عليه ممثل الشركة في الأوراق التي أحضرها المتهم تقدم ببلاغ للنيابة العامة من المحامي سمير صبري، والتي حققت في الواقعة وأحالت الأوراق للطب الشرعي، وثبت أن جميع الأختام والتوقيعات المنسوبة مزورة، وعلى ذلك صدر قرار بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.