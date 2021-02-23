سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية (صور)

تعرضت محافظة الإسكندرية، منذ فجر اليوم لسقوط أمطار رعدية غزيرة على جميع الأنحاء من شرق وغرب المدينة، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.وشهدت المحافظة، سقوط الأمطار المتوسطة، والتي زادت إلى غزيرة صاحبها برق ورعد على جميع أنحاء المحافظة.وكانت قد أعلنت محافظة الإسكندرية، أمس عن رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بمحافظة الإسكندرية للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على رفع درجات الاستعداد القصوي، اعتبارًا من صباح أمس ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، حيث تم نشر السيارات والبدلات، مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والشبكات وتفريغ بيارات محطات الرفع أول بأول.وأهابت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بجميع المسئولين بالمحافظة تحذير مواطني المحافظة وتوخي الحذر مشددة على عدة تعليمات ومنها:١- تدبير الاحتياجات الضرورية، وتقليل التحرك بالسيارات اعتبارًا من يوم الإثنين وحتى نهاية الفترة الواردة، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.٢- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كيلومتر ساعة والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.٣- تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.٤- تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة والسكك الحديدية تجنبًا لخطر الصعق.