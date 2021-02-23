لجنة الميزانية بالبرلمان الأمريكى توافق على إجراءات تحفيز بـ1.9 تريليون دولار

وافقت لجنة الميزانية بمجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسانده الرئيس جو بايدن، بقيمة 1.9 تريليون دولار، يتضمن مساعدات لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا.ويأمل مجلس النواب بكامل هيئته بإقرار مشروع القانون في وقت لاحق هذا الأسبوع.وأقرت اللجنة المشروع بموافقة 19 عضوا بينما عارضه 16، والذى يتضمن إجراءات لتحفيز الاقتصاد الأمريكي وينفذ مقترحات بايدن لتقديم أموال إضافية للقاحات مضادة لكورونا ومعدات طبية أخرى.