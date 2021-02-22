أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة للطلاب المقيمين بالخارج، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتفاعل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي مع القرار الذي أصدره، والمنصة الإلكترونية الجديدة، وذلك اهتمامًا منه بالطلاب المقيمين بالخارج، في ظل ما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة.

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة للطلاب المقيمين بالخارج 2021

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل موعد انطلاق المنصة الإلكترونية، حيث قال:" أن موعد اطلاق وإتاحة الموقع الإلكتروني للطلاب المقيمين بالخارج لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية –إلكترونيا، سيكون يوم الأحد الموافق 14 مارس 2021.





آليات امتحانات الطلاب المصريين المقيمين بالخارج

حددت الوزارة الآلية التي يتم من خلالها امتحانات الطلاب المصريين المقيمين في الخارج، حيث جاءت كالآتي:"تعقد امتحانات الطلاب الموجودين في الخارج إلكترونيًا للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي في البلاد التي تم تعليق الدراسة بها، وأما فيما يخص الصف الثالث الاعدادي سيعقد للطلاب امتحان تحديد مستوى عند الرجوع إلى مصر".





تفاصيل امتحانات الصفوف للترم الأول

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن آليات وطريقة امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام 2021، خلال مؤتمر عقده خلال الأيام الماضية حيث جاءت التفاصيل كالتالي:





طريقة امتحان الصفوف الدراسية من KG1 حتى الصف الثالث الابتدائي

أكدته أنه لا يوجد امتحانات للطلاب بهذه المراحل الدراسية في نظام التعليم الجديد، وسيتم الاعتماد على نظام التقييم للانتقال للصف الأعلى.





وأما فيما يخص الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، سيكون بدء موعد الامتحانات الخاص بهم من يوم 28 فبراير الجاري وتتنتهي يوم 4 مارس المقبل، وذلك داخل اللجان المدرسية.





وأما عن جدول الامتحان فسيكون كالآتي: الصف الرابع الابتدائي يوم 28 فبراير، الصف الخامس الابتدائي يوم 1 مارس، الصف السادس الابتدائي يوم 2 مارس، الصف الأول الإعدادي يوم 3 مارس، الصف الثاني الإعدادي يوم 4 مارس.





موعد امتحانات الصف الأول والثاني والثانوي





تجرى امتحانات الفصل الدراسي الأول في الفترة من ٢٧ فبراير حتى ١١ مارس ٢٠٢١، وتقرر أن تُعقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات التي لم تتسلم التابلت بلجان مراقبة داخل المدرسة.

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موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وبعد معرفة موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة للطلاب المقيمين بالخارج يشار إلى أن امتحانات الصف الثالث الاعدادي ستجرى امتحان يوم 7 مارس وسيكون امتحان واحد لجميع المواد (متعدد التخصصات) فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول، ولا تضاف درجاته إلى المجموع الكلي.