المحكمة تفض الأحراز بقضية سفاح الجيزة

تسلمت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حسين مسلم، كتاب نيابة جنوب الجيزة، بشأن إعلان الشهود فى ثانى جلسات محاكمة قذافى فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، فى اتهامه بقتل نادين، الطالبة بكلية الحقوق، شقيقة إحدى زوجاته عمدًا مع سبق الإصرار.وفضت المحكمة الأحراز المقدمة من قبل النيابة العامة، فى القضية، والتى هى عبارة عن مجموعة أسطوانات مدمجة تتضمن عدة مقاطع فيديو، يظهر فيها المتهم أثناء تجوله فى أحد الشوارع، ويحمل فى يده حقيبة، وبعض الفيديوهات يظهر خلالها أثناء ارتدائه النقاب".وكانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية الأودن حددت جلسة اليوم 20 فبراير، لعقد أولى جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج "سفاح الجيزة" أمام الدائرة 24 جنايات الجيزة.