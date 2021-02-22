السجيني يطالب «التنمية المحلية» بمواجهة فساد المحليات

شدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على ضرورة مواجهة الفساد في المحليات.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة بيان وزارة التنمية المحلية بحضور هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية وعدد من قيادات الوزارة.وقال السجيني، إن الفساد هو سبب ظهور أزمة كأزمة عمارة فيصل، قائلا: "لا بد من المحاسبة وإنهاء المشكلة، وهي ليست في عمارة واحدة وإنما مخالفات بالجملة في العقارات وفي الآخر العقار يولع ولا نعرف كيف ننقذ العمارات المجاورة لأن البناء على المساحة كلها".وعقب هيثم الدسوقي، قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، قائلا: "نواجه سيلا من القضايا والدعاوى التي تم رفعها، كل يوم نواجه قضايا ومحاكم ونتصدى للمخالفات".