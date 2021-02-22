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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«سول» تدعو لتقديم دفعة جديدة لإغاثة المضارين من كورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:25 م
مون جيه
مون جيه
أ ش أ
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دعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه - إن اليوم الاثنين، إلى بذل الجهود اللازمة لتقديم جولة رابعة من مدفوعات الإغاثة الطارئة في مارس القادم لمساعدة العاملين لحسابهم الخاص وصغار التجار الذين تضرروا من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد مون - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - التزام الحكومة بتقديم مثل هذا الدعم المالي المباشر الواسع بقدر الإمكان، داعيا الحكومة إلى تسريع الاستعدادات ذات الصلة بالتعاون مع الجمعية الوطنية حتى يمكن تقديم أموال الإغاثة الشهر المقبل.

ويسعى الحزب الديمقراطي الحاكم للحصول على ميزانيات تكميلية تصل إلى 20 تريليون وون (18 مليار دولار أمريكي) لتوزيع الجولة الرابعة من مدفوعات الإغاثة الطارئة التي تستهدف تخفيف التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.

وأكد أن السلطات تستعد تمامًا لبدء حملة التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا في يوم 26 فبراير الجاري، قائلا إن "الحكومة ستسعى إلى ضمان تنفيذ حملة التطعيم بسرعة وأمان وبشكل منهجي وفقًا لترتيب الأولويات".

وفي الوقت نفسه، أشاد الرئيس الكوري الجنوبي ببعض رواد الأعمال المغامرين لقرارهم التبرع بجزء من أصولهم للمجتمع.

وأضاف أن " قيام رواد الأعمال المغامرين، الذين يجسدون الابتكار والتحدي، بخلق ثقافة تبرعات جديدة هو أمر ذو مغزى كبير"، واصفًا ذلك بأنه "تغيير إيجابي" نحو انتشار المسؤولية الاجتماعية للشركات.

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