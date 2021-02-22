بالأسماء.. المرشحون في انتخابات الصحفيين بعد إغلاق باب الترشح
الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:53 م
محمد جعفرطباعة
أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري، باب تلقي أوراق الترشح في الانتخابات المقرر لها الخامس من مارس المقبل لاختيار نقيب وستة أعضاء بالمجلس، وتبدأ اللجنة غدا الثلاثاء ولمدة خمسة أيام تلقي طلبات الطعون والتنازلات.
وترشح على منصب النقيب 6 صحفيين هم سيد الإسكندراني، ضياء رشوان، طلعت هاشم، كارم يحيى، رفعت رشاد، محمد مغربي.
وترشح على منصب النقيب 6 صحفيين هم سيد الإسكندراني، ضياء رشوان، طلعت هاشم، كارم يحيى، رفعت رشاد، محمد مغربي.